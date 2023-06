Depois de 15 anos e 2 bi de euros, Manchester City vence a Champions League 2023

As câmeras mostraram a imagem do magnata russo Roman Abramovich no Luzhniki Stadium. No meio da disputa de pênaltis entre Chelsea, clube do qual era dono, e o Manchester United, na final da Champions League de 2008, ele simulou sofrer um infarto por causa da tensão.





"O que você pode comprar para alguém que tem tudo? Isso. Você não pode comprar isso", comentou Clive Tydesley, narrador do canal britânico ITV.

O Manchester City tentou, ano após ano, mostrar que dinheiro pode não comprar, mas ajuda muito. Depois de 15 anos e 2,27 bilhões de euros (R$ 12 bilhões em valores atuais) gastos em contratações, a equipe inglesa, enfim, conquistou o título que seus donos da família real dos Emirados Árabes Unidos mais almejaram.





Com a vitória sobre a Internazionale por 1 a 0, neste sábado (10), em Istambul, o City venceu pela primeira vez o mais cobiçado troféu de clubes do planeta. Rodri, aos 23 minutos do segundo tempo, definiu o placar.

Foi um jogo mais duro do que muitos anteciparam. O esquema defensivo da Inter criou problemas para o time de Manchester, que só teve dois lances de maior perigo no primeiro tempo. Em um deles, Bernardo Silva errou o alvo. No outro, Haaland parou em Onana.





Atrapalhou os planos da formação inglesa a lesão do meia Kevin De Bruyne, substituído aos 35 minutos da etapa inicial. Na final, a Inter se fechava bem até que o zagueiro Akanji avançou. Bernardo Silva recebeu na área e teve o passe desviado. Rodri bateu com precisão da entrada da área.

Houve chances para o clube italiano buscar o empate. Ederson teve o travessão atingido, aos 26 do segundo tempo, em finalização de Dimarco. Lukaku não conseguiu aproveitar o rebote. Depois, aos 43, cabeceou livre na pequena área. Ederson defendeu com a perna e assegurou o troféu.





O novo campeão europeu pertence, desde 2008, ao City Football Group, de propriedade do Abu Dhabi United Group, fundado e comandado pelo xeque Mansour bin Zayed Sultan Al Bahyan, integrante da monarquia dos Emirados Árabes Unidos. Ele transformou um time de médio porte da Inglaterra, que vivia na sombra do rival da cidade, o Manchester United, na maior força do futebol nacional e, agora, europeu.

