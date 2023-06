Anitta mira a Europa com show na final da Champions League; assista

Anitta levou o funk para estádio em Istambul, Turquia, na final da Uefa Champions League deste sábado (10). A cantora apresentou seus maiores hits ao lado de Burna Boy e DJ Alesso em um estádio com capacidade para mais de 75 mil torcedores.





A artista é a primeira brasileira e sul-americana a se apresentar na decisão da Champions, que já foi palco grandes artistas da música, como Dua Lipa e Alicia Keys.

Apesar de não ser a primeira vez que Anitta se apresenta em um evento esportivo, como final da Copa América e da Libertadores, a da Champions League é considerada uma das mais assistidas do mundo.





A Uefa não divulga oficialmente os dados de audiência da decisão, mas em 2021, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG e da ECA, a Associação de Clubes Europeus, afirmou que mais de 700 milhões de pessoas assistiram ao jogo.

Com isso, a apresentação de Anitta é mais um salto em sua carreira internacional. Após conquistar a América Latina, e despontar no mercado dos Estados Unidos, com a música "Boys Don't Cry" e levando prêmios como o American Music Awards, a cantora agora tenta conquistar a Europa.





