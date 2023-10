Derrotado por 2 a 0 para o Mirassol, Londrina EC pode ter ampliado a diferença para fora da ZR

Para aqueles que criaram esperanças com uma possível recuperação do Londrina, o jogo desta terça-feira (3) trouxe uma dose de realidade. Fora de casa, o Tubarão foi presa fácil para o Mirassol, que construiu o placar de 2 a 0 no primeiro tempo e soube se defender de um visitante pouco inspirado. Foi a 19ª derrota do LEC, que ruma à Série C.





Com o resultado, o Mirassol subiu momentaneamente para a sétima colocação, ficando a quatro pontos do G4. O Londrina, em contrapartida, segue atolado em 19°, com apenas 24 pontos. A distância para o Avaí, primeiro time fora da ZR, é de sete pontos, mas ela pode aumentar nesta 31ª rodada. O Avaí, por sinal, será o próximo adversário do LEC, dia 15, no Café.

Publicidade

Publicidade





O time alviceleste foi a campo com uma única mudança: Moisés, que voltou de suspensão, entrou no lugar do suspenso Rodrigo. O Tubarão começou tentando controlar o meio de campo para conter as investidas do Mirassol, mas aos nove minutos Zé Roberto marcou de joelho após um bonito lançamento de Gabriel.





Inclusive, a defesa londrinense acumula gols levados antes dos dez minutos de jogo. Foi assim contra Ceará e Ituano recentemente.





CONTINUE LENDO NA FOLHA: