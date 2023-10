Em jogo tenso e com confusão no final, Londrina Futsal perde para o Cascavel

Em um jogo tenso e marcado pela confusão após o apito final, o Londrina Futsal perdeu por 3 a 2 na ida da semifinal da LFF (Liga Feminina de Futsal) nesta segunda-feira (23). A torcida e a comissão técnica do LEC ficaram na bronca com a arbitragem, principalmente após o terceiro gol das visitantes, que saiu depois de uma falta não marcada no ataque londrinense.





Mas, infelizmente, o futsal ficou em segundo plano depois das “cenas lamentáveis” no término da partida. Antes mesmo da confusão começar, a pressão da torcida organizada já havia impossibilitado que todos fossem para os vestiários.

A reportagem da FOLHA flagrou o momento em que torcedores do Londrina invadiram a quadra para agredir um membro da comissão técnica do Cascavel - as versões eram que torcedores vinham hostilizando os funcionários da equipe visitante desde o início do jogo, e um membro da comissão técnica do Cascavel teria provocado a torcida.





Em nota, o Stein/Cascavel informou que as jogadoras e a comissão técnica estão em segurança e que o clube irá se posicionar oficialmente mais tarde.

O Londrina Esporte Clube, por meio de nota, lamentou os fatos ocorridos no fim do jogo. “Sempre convidamos o nosso torcedor no intuito de incentivar e prestigiar o futsal feminino, para que o esporte tenha a visibilidade que merece no cenário local, estadual, nacional e mundial. Juntamente com isso, REPUDIAMOS TODO E QUALQUER TIPO DE VIOLÊNCIA, seja verbal ou física, contra qualquer atleta, do nosso time, adversário ou qualquer profissional que esteja participando da partida”, diz o texto.





O Londrina também afirma que respeitou “todos os requisitos exigidos pela Liga Feminina de Futsal para a realização da partida, infelizmente, o ocorrido saiu do controle”.





“Pedimos sinceras desculpas a todas as atletas do Stein Cascavel, sua comissão técnica e todos os envolvidos na partida, por tudo que aconteceu. Reiteramos o nosso compromisso sempre para melhorar o futsal feminino, para que torcedores e suas famílias possam comparecer em segurança aos jogos. ISSO NÃO PODE SE REPETIR”, completa a nota.





