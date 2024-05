Endrick tem lesão detectada, não preocupa Palmeiras e pode ter despedida

Endrick teve lesão detectada, mas o Palmeiras é otimista para que o atacante tenha sua despedida nesta reta final no clube.



O Palmeiras divulgou que o camisa 9 teve detectado um edema na coxa direita. O atleta foi reavaliado na manhã de hoje e já está fazendo tratamento com Núcleo de Saúde e Performance.

A reportagem apurou que a lesão não preocupa o Palmeiras para que o jogador atue antes de concluir a transferência para o Real Madrid. A lesão é um problema menor do que aquele de quando ele retornou dos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha.



Se Endrick estiver saudável, ele poderá atuar contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira (23), e contra o San Lorenzo, no dia 30, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jovem de 17 anos se apresenta à seleção brasileira no dia 3 e depois não será mais atleta do Alviverde.

A presença do atleta nos confrontos vai depender de uma evolução diária, mas o cenário é otimista. Endrick jogou a fase decisiva do Paulistão no sacrifício e com muitas dores.



O camisa 9 desabou sozinho no gramado aos 13 minutos do segundo tempo na partida contra o Del Valle. Ele recebeu algumas faltas duras durante o jogo, inclusive no começo da etapa final, e foi ao chão após o gol anulado de Gustavo Gómez de cabeça.



Endrick sentiu dores na perna e saiu de campo no carrinho da maca. Veiga entrou no lugar da joia alviverde. O atacante foi mancando da linha lateral ao banco de reservas e depois usou uma bolsa de gelo na região do adutor.