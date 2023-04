FEL é condenada por não respeitar direito de propriedade de cadeiras no Estádio do Café

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) foi condenada em primeira instância a ressarcir em mais de R$ 35 mil um proprietário de cadeira cativa do estádio do Café por não respeitar o direito à propriedade e cobrar de forma indevida o uso do estacionamento. A ação foi impetrada pelo advogado José Luís Pascual Filho e a decisão é do juiz Marcos José Vieira, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina.





Pascual Filho é proprietário de duas cadeiras cativas e de um box de estacionamento. Em 2022, no jogo Corinthians x Portuguesa Carioca pela Copa do Brasil, o advogado foi ao Café com alguns amigos e precisou pagar pelo estacionamento e não conseguiu assistir ao jogo da sua cadeira.

Publicidade





"Frequento o estádio do Café desde a sua inauguração, em 1976. De uns 20 anos para cá não consigo mais usar as minhas cadeiras. O município apagou a numeração, não há mais separação do setor numerado para a área das cadeiras e nem controle de acesso separado", frisou em entrevista à rádio Paiquerê 91,7. "Neste jogo específico ao chegar na minha cadeira e pedir para usá-la ainda fui desrespeitado e as pessoas tirando sarro. Assisti ao jogo em pé".





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: