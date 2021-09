Filha de Pelé posta foto do pai vendo Marta jogando pela seleção

Durante recuperação de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, Pelé pareceu nesta segunda (20) em postagem no Instagram da filha, Kely Nascimento, assistindo pela TV de seu quarto no hospital Albert Einstein à partida da seleção brasileira feminina de futebol, que venceu amistoso contra Argentina por 4 a 1.

O ex-jogador está internado desde o último dia 31. Na foto, ele observa Marta, que marcou de falta um dos gols da partida. Kerolin, Debinha e Yasmin completaram o placar para o Brasil -Mariana Larroquette descontou para as adversárias.





No domingo (19), Pelé também usou as redes sociais para informar como estava sua recuperação. Com bom humor, divulgou uma foto em que aparece com as mãos fechadas, "dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor".

"O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão", escreveu.