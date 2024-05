Filhos de Maradona entram com processo para impedir leilão da Bola de Ouro do pai

O já anunciado leilão da Bola de Ouro conquistada por Diego Maradona (1960-2020) na Copa do Mundo de 1986 pode não acontecer no próximo mês. Isso porque os herdeiros do astro vão entrar com um processo para impedir a venda do troféu. Foi o que disse Gilles Moreu, o advogado deles à Associated Press.



Segundo a publicação, o troféu passou três décadas sumido, e nunca se soube o motivo. Mas ele reapareceu nas mãos de um colecionador e agora é alvo de uma casa de leilões em Paris.

Os filhos do craque alegam que a Bola de Ouro foi roubada e que o atual dono não teria o direito de vender o objeto. Vão entrar com uma queixa por furto para tentar cancelar o evento.



O argumento da casa de leilões é que a pessoa que comprou o troféu não sabia que ele havia sido roubado.



Caso de fato aconteça, o leilão marcado para 6 de junho espera conseguir um valor maior do que o da camisa utilizada pelo jogador naquele Mundial, que acabou arrematada em 2022 por US$ 9,3 milhões, o equivalente pela cotação atual a mais de R$ 47 milhões.