Dono da SAF do Londrina EC firma acordo para parceria com clube da Bahia

Após concretizar recentemente a compra da 90% das ações da SAF do Londrina, o empresário Guilherme Bellintani firmou parceria para gerir o departamento de futebol do Ypiranga-BA. A Squadra Sports será responsável pelo time principal e pelas categorias de base do time de Salvador por 10 anos.







O acordo entre o clube e o grupo de Bellintani foi selado no último final de semana após aprovação do Conselho Deliberativo do Ypiranga. O Esporte Clube Ypiranga foi fundado em 1906 e manteve a hegemonia no futebol baiano até 1940, com nove títulos estaduais.

No entanto, com graves problemas financeiros perdeu relevância nas últimas décadas e não disputa a primeira divisão do Campeonato Baiano há 25 anos.







Com a parceria com o Ypiranga, a Squadra Sports tem o objetivo de criar uma plataforma de clubes e uma rede de cooperação técnica para potencializar o desenvolvimento de atletas e formação dos elencos profissionais e de base.





Em sua primeira entrevista coletiva após a aquisição da SAF do LEC, em 25 de abril, Bellintani afirmou que uma das metas da nova administração era transformar o Londrina em uma referência nacional na revelação e formação de jogadores. E uma das maneiras de alcançar este objetivo seria a parceria com clubes menores em várias regiões do país.





