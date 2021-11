Final da Libertadores: onde ver Flamengo x Palmeiras

Palmeiras e Flamengo entram em campo neste sábado (27) para a final do principal torneio de clubes do continente, a Copa Libertadores.



A partida será realizada no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, às 17h (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão do SBT, na TV aberta, e da FOX Sports, na fechada. Na internet, será possível ver o jogo na ESPN pelo serviço de streaming da Star+ e pela Conmebol TV.



A final reúne os últimos dois campeões da Libertadores, o Palmeiras, que venceu o título da edição 2020, e o Flamengo, que levantou o troféu em 2019.



Os palmeirenses chegaram à decisão desta temporada após eliminarem o Atlético-MG na semifinal, e os flamenguistas depois de superarem o Barcelona, do Equador.

A final da Libertadores





Jogo: Palmeiras x Flamengo

Quando: sábado (27), às 17h

Onde: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Para assistir: SBT, FOX Sports, Conmebol TV e Star+