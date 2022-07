'Fizemos um jogo abaixo da crítica', afirma Adilson Batista, do Londrina EC

O Londrina fez uma das suas piores apresentações em casa e ficou no 0 a 0 com o CSA neste sábado (2), no estádio do Café, pela 16ª rodada da Série B. O técnico Adilson Batista reconheceu a atuação ruim da equipe, mas ressaltou o desgaste físico do elenco pela maratona de partidas e no fim comemorou o ponto conquistado.



"Pedir desculpas ao nosso torcedor, não é o que estamos acostumados a ver, mas às vezes acontece. Tem a sequência de jogos, viagem, desgaste, lesão, atletas que foram para o sacrifício. Nós jogamos abaixo da crítica e vamos procurar entender o porquê", afirmou o técnico Adilson Batista em entrevista coletiva, em que estava visivelmente incomodado.

O LEC apresentou muitas dificuldades, sobretudo no primeiro tempo, com lentidão na saída de bola e erros de passes em demasia. Com as alterações, o time melhorou na segunda etapa, mas não teve competência para balançar a rede.





