Flamengo e Palmeiras dão salto para mano a mano no topo do Brasileiro

DUDU DE VOLTA





A vitória do Palmeiras sobre o Juventude marcou o retorno de Dudu aos gramados.

Foi o primeiro jogo desde a lesão no ligamento do joelho e também a primeira aparição em campo após toda a confusão envolvendo a negociação dele com o Cruzeiro.

Leila Pereira disse que preferia naquele momento que ele fosse embora, honrasse a palavra. O jogador recuou, mas foi abraçado pelo grupo, comissão técnica e, pelo que se viu neste domingo, a torcida que foi ao jogo.

É importantíssimo Dudu ter entrado, importantíssimo ele perder o medo, e sempre que possível vamos fazer com que ele tenha uma sequencia de jogos, entrar 15, 20 minutos, para que realmente consiga voltar à forma dele. Mas não posso não deixar de dizer que ele vai entrar com o comboio já andando. Ele tem que dar a vida, apanhar o comboio. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras





POR QUE DEU RUIM PARA O BOTAFOGO?







Flamengo e Palmeiras só estão juntinhos nas duas primeiras posições porque o Botafogo perdeu para o Criciúma, fora de casa, por 2 a 1. A preocupação, além do resultado, foi a lesão do atacante Júnior Santos, que tá voando nesta temporada.





CORINTHIANS REAGE NO FIM, MAS COM OUTRO GOLEIRO





A crise ainda tá forte no Corinthians, mas menos mal para o Timão que veio um empate nos acréscimos, contra o Athletico, em Curitiba: 1 a 1.

Só que, do lado corintiano, o que marcou mesmo foi o técnico António Oliveira dizendo que o goleiro Carlos Miguel não joga mais pelo clube.

Antes, com a bola rolando, Matheus Donelli fez um jogo muito bom.





JÁ VAI, CUCA?





E o Athletico-PR? Mesmo em quinto, já está rolando a maior confusão lá.

Foi o terceiro jogo seguido levando empate nos instantes finais dos jogos. Aí, o técnico Cuca chegou a colocar o cargo à disposição. Ao mesmo tempo, teve invasão de torcedor na área de imprensa para cobrar o técnico.

E a demissão ocorreu na manhã desta segunda-feira (24).



SEM BOINA, GOLEADA





O Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento aplicando um 4 a 1 no São Paulo em São Januário.

Por um lado, o time do Zubeldía perdeu seu segundo jogo seguido pra turma que está na parte de baixo da tabela. O outro tinha sido para o Cuiabá, no Morumbis.

No lado do Vasco, foi uma resposta imediata do time após a demissão do técnico Álvaro Pacheco, famoso pela boina.



ESSE BAHIA TEM DENDÊ!





Enquanto isso, Rogério Ceni e o seu Bahia fizeram 4 a 1 no Cruzeiro.

Esse time mostra um tempero interessante neste Brasileirão. Já tinha jogado bem contra o Flamengo e mostrou reação diante do time mineiro - mais um que já foi treinado por Ceni, inclusive.

Não por acaso está em terceiro no Brasileirão, logo atrás de Flamengo e Palmeiras.

O enredo do jogo mudou depois que o Cruzeiro teve uma expulsão e o Bahia atropelou da metade do segundo tempo para frente.





'SE ESTOU ATRAPALHANDO...'





A rodada teve ainda o clássico Gre-Nal. O Internacional venceu por 1 a 0, deixando o Grêmio lá na zona de rebaixamento. O detalhe nisso tudo é que a pressão sobre Renato Gaúcho está crescendo, apesar dos dois jogos a menos do que os concorrentes.

Se alguém achar que está ruim, é simples, eu saio. Se eu estou atrapalhando, eu saio. Traz outro. Talvez o cara tenha mais opções que eu não estou vendo. Ou se tem paciência, ou se muda tudo. Eu jamais vou atrapalhar. Renato Gaúcho, técnico do Grêmio

Que situação.