Flamengo está no Grupo A da Libertadores, ao lado de Racing, Aucas e Nublense

A Conmebol realizou o sorteio para definir os oito grupos da Copa Libertadores 2023. A competição é a mais importante do continente e reúne os melhores times das Américas.







Entre os times brasileiros na disputa, o Flamengo é um dos destaques. Atual campeão da competição, o time carioca está no Grupo A, ao lado de Racing (ARG), Aucas (EQU) e Nublense (CHI).





O Grupo A, onde o Flamengo está, tem equipes que podem complicar a vida do time carioca. O Racing, da Argentina, é um time tradicional e sempre forte na competição. O Aucas, do Equador, e o Nublense, do Chile, são equipes que podem surpreender.

A fase de grupos da Libertadores começa em 5 de abril e a final da competição será disputada no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.