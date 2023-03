Palmeiras cai no Grupo C da Libertadores e enfrenta Barcelona, Bolivar e Cerro Porteño

O Palmeiras já conhece seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores 2023. O sorteio aconteceu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.







Publicidade

Publicidade

O time paulista caiu no Grupo C, ao lado de Barcelona (EQU), Bolivar (BOL) e Cerro Porteño (PAR). Com um grupo considerado tranquilo, o Palmeiras entra como um dos favoritos para avançar para a próxima fase.





O Flamengo, por sua vez, foi sorteado para o Grupo A, junto de Racing (ARG), Aucas (EQU) e Nublense (CHI). Já o Fluminense está no Grupo D, com River Plate (ARG), The Strongest (BOL) e Sporting Crystal (PER).

Publicidade





Entre os brasileiros, Corinthians e Fluminense pegaram grupos mais complicados. O Corinthians está no Grupo E, com Independiente del Valle (EQU), Argentinos Juniors (ARG) e Liverpool (URU). Já o Fluminense caiu no Grupo D, com River Plate (ARG), The Strongest (BOL) e Sporting Crystal (PER).





O Athletico-PR e o Atlético-MG farão o único duelo verde-amarelo da primeira fase, estando no Grupo G com Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER).

Publicidade





A fase de grupos da Copa Libertadores começa em 5 de abril, com término previsto para 28 de junho. A grande final será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.