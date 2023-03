Corinthians enfrenta Independiente del Valle, Argentinos Jrs e Liverpool na Libertadores

O sorteio da Conmebol definiu os oito grupos da Copa Libertadores 2023, e agora muitos torcedores estão curiosos para saber qual grupo o Corinthians caiu. Entre os brasileiros na fase de grupos, Corinthians e Fluminense tiveram os grupos mais complicados.







O Corinthians está no Grupo E, onde enfrentará o Ind del Valle (EQU), Argentinos Jrs (ARG) e Liverpool (URU). A fase de grupos começará em 5 de abril e terminará em 28 de junho, com a final marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro.





O sorteio, que ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, também contou com homenagens a Messi e Felipão. Os grupos foram divididos entre os times que se classificaram por meio do campeonato nacional e os que vieram da pré-Libertadores.

