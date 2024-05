Flamengo passeia, vence Millonarios e avança em segundo na Libertadores

Havia expectativa sobre a recepção dele no Maracanã. No entanto, a torcida não reagiu. Alguns levaram cartazes de apoio e houve também um de crítica, mas, no geral, foi frio.

Fabrício Bruno começou no banco. Negociado com o West Ham, da Inglaterra, ele nem foi utilizado por Tite, que optou por David Luiz e Léo Ortiz na zaga. Léo Pereira segue lesionado, mas esteve no estádio.

O Flamengo volta a entrar em campo no domingo, contra o Vasco. O jogo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro será às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Autor de dois gols, Pedro chegou ao 20º dele na temporada. São 125 com a camisa do Fla. O outro a favor do rubro-negro foi contra.

O Fla termina em segundo lugar no Grupo E. O Bolívar ficou em primeiro, com 13 pontos, e o rubro-negro com 10. O Palestino vai para a Sul-Americana com sete pontos. O Millonarios está eliminado.

COMO FOI O JOGO







O Flamengo ganhou presentes no primeiro tempo. Dominante no jogo e praticamente sem levar sustos, o time de Tite contou com dois vacilos do Millonarios para ficar mais tranquilo e já colocar o primeiro pé nas oitavas de final. O primeiro com o quique no campo que enganou o goleiro e o segundo no gol contra de Vargas.



Tivesse sido mais envolvente, o Fla poderia ter ido para o intervalo com um placar maior. As chegadas ao ataque foram pouco objetivas, mais como um controle do jogo do que de maneira perigosa. O Millonarios ainda conseguiu chegar perto do gol em um lance bobo. Tite ainda perdeu Ayrton Lucas, com incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, no fim da primeira etapa. Pedro, porém, mostrou que a estrela dele não para de brilhar e aumentou a conta com assistência de Viña, que entrou na vaga do lateral machucado. O time deixou o campo aplaudido.

Publicidade



O número de chances criadas subiu no segundo tempo. O Flamengo levou perigo diversas vezes e continuou ocupando o campo de ataque na maior parte do tempo. A torcida, empolgada pelo resultado, cantava forte. Rossi foi testado uma vez.



Pedro foi um dos destaques. Além dos dois gols, o camisa 9 também criou várias boas chances e quase fez um de bicicleta. De la Cruz deixou o campo ovacionado. Ele é um dos jogadores com mais moral atualmente. O Flamengo aproveitou a fase final da partida para controlar tudo. Trocar passes, rodar a bola e fazer o tempo passar. Enquanto isso, a torcida começava a provocar o Vasco pensando no clássico de domingo.



Ainda deu tempo de Bruno Henrique ser expulso. Ele ficou poucos minutos em campo e levou o vermelho direto após análise do VAR. Apesar de deixar o campo lamentando muito, a torcida cantou o nome do atacante. Ele está fora do primeiro jogo das oitavas.