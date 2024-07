Londrina EC perde por 2 a 1 para o Athletic em MG

O Londrina EC foi derrotado diante do Athletic Club na tarde deste sábado (13) por 2 a 1, em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.





Com o resultado, os mineiros estão temporariamente na liderança da competição, com 28 pontos. O LEC fica em sexto, com 20.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Welinton Torrão abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, que terminou com vantagem para a equipe mineira. O Tubarão marcou com Daniel Amorim no segundo tempo e Alason Carioca selou a vitória.





O próximo compromisso do alviceleste é receber o Caxias no próximo sábado (20), também às 17h.





Já o Athletic vai encarar o Náutico, fora de casa, no domingo (21), às 19h.