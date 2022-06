Após notificação do LEC, Flamengo anuncia renovação com Matheuzinho

O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o lateral-direito Matheuzinho na manhãm de quinta-feira (2). O vínculo anterior tinha validade até 2025, mas a diretoria resolveu estender por mais um ano. Os detalhes do novo acordo não foram divulgados.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

O Londrina havia contestado na justiça a renovação anterior, anunciada pelo Flamengo em novembro de 2020, com muita rescisória de 70 milhões de euros, mas que nunca foi publicada no BID da CBF. O Tubarão conseguiu uma liminar obrigando o time carioca a publicar o contrato. O LEC detém 50% dos direitos econômicos do jogador.





O Flamengo foi notificado pela justiça no dia 23 de maio e tem prazo até o dia 7 de junho para publicar o contrato, sob pena de multa de R$ 50 mil por dia. Com este novo anúncio, o contrato anterior não tem mais validade e o LEC espera que agora o vínculo seja publicado, e a decisão judicial, cumprida. O Londrina vendeu 50% dos direitos econômicos do lateral ao Flamengo em 2019 por R$ 1,2 milhão.





Continue lendo na FOLHA