Francês Pogba está fora da Copa do Mundo

Os representantes do meio-campista Paul Pogba, da Juventus, confirmaram que o jogador francês não disputará a Copa do Mundo do Catar em função de problemas físicos.





O atleta da Velha Senhora sofreu uma lesão no menisco durante a pré-temporada e ainda não disputou nenhuma partida oficial. O francês arriscou perder o Mundial ao aceitar passar por uma cirurgia.

O volante retornou aos treinamentos na última semana, mas voltou a sofrer uma lesão muscular, segundo a imprensa local. Ele já era dúvida e o novo problema praticamente decretou sua exclusão.





"Depois dos exames médicos de ontem e hoje em Turim, é doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de tempo para se recuperar da lesão. Ele seguirá trabalhando ao máximo para voltar aos gramados o mais rápido possível", informou sua agente, Rafaela Pimenta.





A notícia provocou ainda mais dor de cabeça para o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que não poderá contar com o meio-campista N'Golo Kanté.