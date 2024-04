Gómez já podia retornar ao time titular do Palmeiras, mas Abel segurou

O zagueiro Gustavo Gómez já poderia ter retornado ao time titular do Palmeiras desde a semifinal do Campeonato Paulista, mas seguiu no banco de reservas por opção de Abel Ferreira.



Abel preferiu dar sequência aos zagueiros que estavam atuando juntos desde a lesão do paraguaio em fevereiro. Luan, Murilo e Marcos Rocha são os atletas que compõe a linha de zagueiros do Palmeiras atualmente. Gómez tem condições de jogo desde o início da semana passada, mas ficou como opção no banco de reservas nos últimos dois jogos.

O desempenho da nova linha de defesa do Palmeiras agradou Abel Ferreira. Em sete jogos, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota, com quatro gols sofridos. Gómez participou de sete jogos na temporada, e com ele em campo foram cinco gols sofridos (nos dois gols contra o Corinthians, ele já havia saído de campo lesionado). O alto número de gols sofridos no início da temporada foram motivo de insatisfação do treinador.



O Palmeiras também mantém cautela com um jogador que se recuperou de lesão recentemente. Como Gómez iniciou a transição física só no início da semana passada, a comissão de Abel não quer acelerar o retorno do atleta. Esse foi mais um motivo para não utilizá-lo contra Novorizontino e Santos.



Gómez deve retornar ao time titular do Palmeiras na estreia na Copa Libertadores, quarta (3), às 21h30 (de Brasília), contra o San Lorenzo. Abel indicou que Murilo será poupado pelo desgaste com as viagens pela seleção brasileira, e Gómez deve reassumir a vaga na equipe.



O zagueiro paraguaio se recuperava de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida no clássico contra o Corinthians em fevereiro, mas iniciou a transição física no início da semana passada e participou de toda a preparação do Alviverde para o primeiro jogo da final.