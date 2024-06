James Rodríguez desconversa sobre possível ida para o Boca Juniors

Atual jogador do São Paulo, James Rodríguez falou sobre as notícias envolvendo uma possível transferência para o futebol argentino.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





James Rodríguez foi perguntado sobre o interesse em voltar a jogar na Argentina. O jogador atuou pelo Banfield entre 2008 e 2010 antes de ser transferido para o Porto.

Publicidade



Para a imprensa, o atacante colombiano disse que não conversou com Riquelme, diretor de futebol do Boca Juniors. A entrevista foi realizada no sábado (15) após o amistoso entre Colômbia e Bolívia, nos Estados Unidos.



"Não é parte do meu projeto, falta muito para isso. Quero jogar a Copa América, e depois pensar", afirmou James.



James Rodríguez chegou ao São Paulo em julho de 2023, mas não encontrou espaço no time. Julio Casares, presidente do Tricolor, afirmou que o atleta não está nos planos do atual técnico Zubeldía.



Um possível destino para o atacante seria o Boca Juniors. Em maio, o clube argentino admitiu interesse em contratar James.