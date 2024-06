Lázaro tem lesão na coxa confirmada e Dudu treina normalmente no Palmeiras

O atacante Lázaro, que foi substituído durante a goleada contra o Atlético-MG com dores, foi submetido a exames na reapresentação do Palmeiras e teve constatada uma lesão na coxa esquerda. Dudu treinou normalmente com o restante do elenco -o camisa 7 cravou nesta segunda-feira (17) à noite sua permanência no clube.



O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira (18), na Academia de Futebol, e os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Belo Horizonte seguiram o cronograma de atividades regenerativas no centro de excelência, enquanto os demais disputaram um coletivo em campo reduzido com dois tempos de 20 minutos.



Dudu não apareceu nas fotos de treino, mas a assessoria de imprensa do clube informou que ele treinou normalmente com o restante do elenco.



O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o RB Bragantino, pelo Brasileirão.