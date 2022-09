Lisca pede demissão e não é mais treinador do Santos

Lisca não é mais treinador do Santos. O clube comunicou nesta segunda-feira (12) por meio de suas redes sociais o fim do ciclo do treinador. A decisão foi tomada em comum acordo.





Segundo apurou a reportagem, Lisca pediu para deixar o dia a dia do time. Ele não viu evolução no time até o atual momento e sugeriu o fim do vínculo ao presidente Andres Rueda.

Lisca se despediu do elenco nesta manhã, em reunião com elenco no CT Rei Pelé ao lado de Rueda. As derrotas recentes contra o Goiás e Ceará foram influência na decisão do treinador.





Já havia uma movimentação por parte de alguns torcedores pela sua saída, pois mesmo com reforços no Santos o comandante santista não deu o retorno esperado. Rueda entregou Soteldo, Luan, Nathan e Carajabal na passagem do comandante santista.

Lisca ficou à frente do Santos menos de dois meses. Nesta temporada, teve o pior aproveitamento comparado a Carille e Fabian Bustos. Ao todo, o Peixe acumulou 17 vitórias, 20 empates e 15 derrotas (aproveitamento de 45,5% dos pontos).







Santos com Carille em 2022: 2V/3E/2D - 42,8%

Santos com Bustos em 2022: 9V/12E/8D - 44,8%

Santos com Lisca em 2022: 2V/3E/3D - 37,5%







A direção corre contra o tempo para encontrar um substituto para Lisca. O técnico do sub20, Orlando Ribeiro, assumirá interinamente o time, auxiliado por Claudiomiro, que já vinha ocupando essa função.