Londrina EC alcança meta inicial e agora quer o G4

O Londrina atendeu ao pedido do técnico Adilson Batista e enfrentou a Chapecoense como se fosse uma decisão. Não era a final do campeonato, mas a vitória por 2 a 1, no sábado (10), no estádio do Café, levou o Tubarão a atingir a sua primeira meta na Série B e a seguir vivo na luta pelo acesso. Não foi à toa a comemoração exaustiva dos jogadores e da torcida ao fim da partida diante dos catarinenses.





Adilson Batista comemora vitória do Londrina EC: 'É um time de alma'





O Alviceleste chegou aos 44 pontos, número que praticamente acaba com qualquer chance de rebaixamento, e agora tem nove rodadas para buscar uma vaga no G4 do Brasileiro. Em quinto lugar, o LEC tem apenas um ponto a menos que o Vasco, que perdeu de virada no domingo (11) para o Grêmio, 2 a 1, em Porto Alegre.

"O nosso objetivo é 45, mas sabemos que demos um passo muito grande. 44 pontos e 12 vitórias são uma marca que as estatísticas garantem a permanência. Só tenho que agradecer a todos, comissão técnica, estafe, direção e jogadores por estes 44 pontos", frisou o técnico Adilson Batista.





Apesar da cautela do treinador alviceleste, é muito difícil que alguma equipe seja rebaixada com esta pontuação, até pelo equilíbrio na parte de baixo da tabela. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a chance de uma equipe cair com 44 pontos é de apenas 4%. Em 2021, o próprio Londrina se safou da Série C, com 44 e 11 vitórias. O Remo foi rebaixado com 43.





