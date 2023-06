PC Gusmão afirma que pausa é importante para conhecer melhor o Londrina EC

O técnico do Londrina, PC Gusmão, disse nesta sexta-feira (16) que está aproveitando a pausa no calendário nacional nesta semana, em razão dos amistosos das datas Fifa, para aprimorar os trabalhos tático, técnicos e psicológicos com seus jogadores, e mais do que isso, conhecer melhor o elenco que tem à disposição.







Desde que assumiu o comando da equipe, no início do mês, o treinador ainda não conseguiu "achar" o time ideal, tampouco as vitórias na Série B. Mesmo implantando um esquema com três zagueiros, foram três derrotas seguidas (para Sport, Sampaio Corrêa e Mirassol) que levaram o Tubarão a encerrar a 12ª rodada colado à zona do rebaixamento (em 16º, tem os mesmos 10 pontos da Chapecoense, 17º, mas leva vantagem no número de vitórias). Somando os reveses para Ceará e Ituano, ainda na gestão de Edson Vieira, o LEC acumula cinco derrotas consecutivas.

"Uma parada muito importante, até pelo momento da competição, em que estamos podendo conhecer todo o grupo, ter uma noção real dos aspectos do jogo - o tático, físico, técnico, e principalmente o psicológico. Essa pausa está sendo boa pra gente poder trabalhar também esse aspecto, principalmente o lado psicológico, juntamente com os profissionais da área. Muito trabalho também técnico-tático cognitivo para que a gente possa ter um ganho para a próxima sequência da competição", afirmou Gusmão à assessoria de imprensa da SM Sports.





O Londrina volta a campo no outro sábado, 24, quando fará o chamado "duelo de 6 pontos" contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. O Leão catarinense é o penúltimo colocado, com 9 pontos, e depende de uma vitória para sair da ZR e jogar o Tubarão para lá.





