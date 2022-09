No Café, Londrina EC vence a Chapecoense e cola no G4

O Londrina venceu a Chapecoense por 2 a 1, na noite de sábado (10), no estádio do Café, e chegou de vez no G4 da Série B. O Tubarão subiu para 44 pontos e está a um do Vasco, quarto colocado, e que enfrenta o Grêmio, no domingo (11), às 16h, em Porto Alegre, no fechamento da 29ª rodada. A pontuação também praticamente garante o clube na Série B.





Os gols da vitória do Alviceleste foram marcados por Gustavo Vilar e João Paulo, de pênalti, no segundo tempo. No fim da partida, o árbitro baiano Marielson da Silva marcou um pênalti para o time catarinense, mas voltou da marcação, após rever o lance no monitor do VAR. O LEC volta a campo na sexta-feira (16) para enfrentar o Tombense, em Minas Gerais.

Assim como foi diante do CRB, o técnico Adilson Batista escalou o Londrina com quatro atacantes. Mas desta vez a novidade foi Matheus Lucas. A formação ofensiva funcionou e logo aos cinco minutos o Tubarão abriu o placar, após grande pressão inicial.





João Paulo cobrou escanteio ensaiado para Caprini fora da área. O atacante bateu cruzado, o goleiro Saulo espalmou para o meio e Gustavo Vilar aproveitou o rebote para colocar o Alviceleste na frente.





A Chape sentiu o gol e o Londrina dominou o jogo até os 20 minutos. Depois, o time recuou e pouco incomodou o gol catarinense. A Chapecoense chegou a ter mais de 60% de posse de bola e teve dois lances perigosos para empatar.





