Londrina EC apresenta proposta para alugar CT da SM Sports por dois anos

O Londrina EC mudou de planos e agora quer permanecer no CT da SM Sports. O clube negocia com o Sérgio Malucelli, ex-gestor alviceleste , o aluguel do centro de treinamentos por dois anos. O acordo poder ser firmado nesta terça-feira (2).





Com a rescisão do contrato com a SM Sports no fim do ano passado, o LEC ficou com o direito de utilizar o CT até o último domingo, dia 31, sem custos. O clube anunciou que a sede do departamento de futebol seria transferida para o estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).

O local passa por reformas na parte administrativa, vestiários e academia e o gramado foi melhorado. A reapresentação do elenco profissional nesta segunda-feira (1º) estava agendada para o VGD, mas o estádio ainda não tem condições de abrigar treinamentos. Com isso, o treino foi realizado no CT da SM e o clube espera permanecer por lá.





"Eles me fizeram uma proposta de aluguel por dois. Estamos conversando e acertando os detalhes", frisou Sérgio Malucelli em contato com a FOLHA. "O Bellintani (Guilherme) vem para Londrina nesta terça e vamos voltar a conversar."

Com o acordo firmado, o Londrina utilizaria todas as dependências do centro de treinamento e Malucelli afirmou que adiaria os seus planos de abrir uma escolinha de formação no local. "A única coisa que não mudaríamos é uma pré-temporada que está agendada para o FC Cascavel entre os dia 8 e 22 de abril", ressaltou. Sérgio Malucelli está na gestão do futebol do clube do oeste paranaense.





O LEC utiliza o CT da SM Sports desde 2011, quando começou a parceria com a empresa no departamento de futebol. O local abriga os treinamentos da equipe profissional, além dos times sub-20 e sub-17. Alguns atletas profissionais, membros da comissão técnica e jogadores da base moram no centro de treinamentos.

Com a proposta inicial de deixar o CT e voltar para o VGD, o estádio seria o espaço de treinamentos da equipe principal e outros locais receberiam as categorias de base. Uma das alternativas era a sede da Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina).





A reforma no VGD seria para o estádio receber apenas treinamentos, já que para abrigar jogos oficiais o local precisa de muitas mudanças estruturais, além da necessidade de renovar todos os laudos de segurança, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária e engenharia. A última partida oficial disputada no VGD foi no Paranaense de 2016.