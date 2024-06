Londrina EC busca vitória por permanência no G8

Com uma derrota nos últimos cinco jogos, o Londrina quer manter o bom aproveitamento neste momento da Série C e se fixar no G8. Com estes objetivos, o LEC encara o São José, neste domingo (16), às 16h30, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, em busca de mais uma vitória, em partida válida pela nona rodada do Brasileiro.





Dos últimos 15 pontos disputados, o Tubarão somou 10, aproveitamento de 66%, com três vitórias, um empate e uma derrota. Com Claudinei Oliveira, que assumiu há quatro partidas, o aproveitamento é de 56% - duas vitórias, um empate e uma derrota.

No geral, o Alviceleste somou 50% dos pontos disputados e está em sétimo lugar, com 12 pontos. A conta para se classificar é chegar a 30 pontos. O Londrina irá disputar mais 11 partidas e precisaria de 18 pontos para se garantir na próxima fase, o que significa ganhar 60% dos pontos que ainda vai disputar.





"Sabemos o que precisamos para atingir o nosso primeiro objetivo na competição. Por isso, temos que buscar a vitória seja em casa ou fora. Esta partida de domingo tem algumas características especiais, um adversário que está buscando uma melhora e temos que ter muita atenção para buscarmos um resultado positivo", frisou o volante Kadi.





Além de encarar um adversário que busca reação, o Londrina terá que superar também o gramado sintético do estádio Passo d'Areia e a previsão de chuva para domingo na capital gaúcha. O Alviceleste teve ainda uma logística diferente para chegar em Porto Alegre, com viagem de avião e também de ônibus, além de ter que dividir a delegação em dois grupos, em razão da escassez de voos para o Rio Grande do Sul. O São José disputou apenas cinco jogos até agora e soma quatro pontos, com uma única vitória.





