Após lesão, Pablo volta aos treinos no Londrina EC e é opção para domingo

O técnico Claudinei Oliveira ganhou uma opção a mais para montar o Londrina para o confronto de domingo (16) contra o São José, em Porto Alegre. O atacante Pablo está recuperado de dores no tornozelo e foi liberado pelo departamento médico.





O jogador desfalcou a equipe na derrota para o Ferroviário e na vitória contra o Sampaio Corrêa na rodada passada. O último jogo do atacante foi no 1 a 1 com o Volta Redonda no dia 26 de maio.



A contusão fez com que Pablo perdesse uma sequência de três partidas como titular. O jogador foi testado na função de Rafael Longuine ainda pelo técnico Emerson Ávila, na vitória por 2 a 0 contra o ABC, em Natal. E depois atuou, já com Claudinei Oliveira, nos confrontos contra São Bernardo e Volta Redonda.





Com a lesão de Pablo, Longuine retomou a condição de titular, mas pode deixar a equipe nesta próxima partida. O jogo contra o São José será no estádio Passo d'Areia, que tem gramado sintético. Em razão das características da partida, Claudinei Oliveira cogitou em deixar o camisa 10 no banco.

"Acreditamos que teremos um jogo mais físico, mais pegado e talvez seja interessante poupar o Longuine e dar oportunidade a um jogador que se encaixe mais nestas características", afirmou o treinador, após a vitória contra o Sampaio Corrêa.





O natural seria o retorno de Pablo à condição de titular, mas como o atacante ficou mais de 20 dias afastado dos treinamentos, a tendência é que o treinador o deixe como opção no banco.

Se realmente optar por sacar Longuine, umas das opções é deslocar o atacante Henrique para a função de armador e escalar Calyson ao lado de Daniel Amorim e Iago Teles, mantendo o esquema com três atacantes.





Mudança certa mesmo o LEC terá na defesa em razão da suspensão do zagueiro João Maistro. Davi entra no seu lugar e formará dupla com Rayan.





