Londrinense vai ao Mundial Universitário de Futsal com a seleção brasileira

Um vídeo publicado na internet mudou a vida do ala londrinense Miguel Kenji. Após vários títulos no futsal dos Emirados Árabes, o jogador se transferiu para a Espanha e foi convocado pela seleção brasileira para a disputa do Campeonato Mundial Universitário de Futsal, que está sendo realizado em Xangai, na China.





Miguel jogou desde os 11 anos na equipe do Colégio Londrinense. Aos 17, sem muita perspectiva de seguir na modalidade, o ala canhoto publicou na internet um vídeo com os seus melhores momentos em quadra. Um ano depois, o telefone tocou e veio o convite.

"Meus pais iam a todos os meus jogos e minha mãe sempre gravava as partidas. Fiz este vídeo e enviei para todas as pessoas possíveis em busca de uma oportunidade", relembra Miguel. "Um empresário me ligou dizendo que tinha uma proposta de um time dos Emirados Árabes Unidos, mas que precisavam que eu viajasse em dois dias."





Sem muito tempo para pensar, mas com o aval dos pais, o garoto embarcou rumo ao seu sonho. "Só deu tempo de comprar a mala, arrumar as coisas e dois dias depois eu já estava embarcando em um voo de 14 horas para os Emirados. A ficha demorou a cair", relata o atleta de 23 anos.





Foram quatro anos e meio morando e jogando em Dubai. Neste período foram 11 finais, cinco títulos nacionais e mais de 100 gols. O bom desempenho do outro lado do mundo rendeu uma nova proposta, desta vez para atuar pelo Córdoba da primeira divisão da Espanha, uma das melhores ligas de futsal do mundo.





