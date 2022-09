Londrina EC e Operário se reencontrarão em momentos opostos

Londrina e Operário se encontram no sábado (3) em Ponta Grossa em situações completamente distintas na Série B. O Tubarão vive dias tranquilos e tenta entrar no G4. Do outro lado, o Fantasma enfrenta um momento de muita cobrança e tenta sair da zona do rebaixamento.





O LEC não perde há quatro partidas e vem de duas vitórias, contra Brusque e CRB. O Alviceleste se mantém na quinta colocação, com 41 pontos, e está somente três pontos atrás do Grêmio, quarto colocado. O time gaúcho caiu uma posição depois da vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Guarani, na quarta-feira (31), no fechamento da 27ª rodada. O Cruz-maltino agora é o terceiro, com 45 pontos.

O Londrina pode terminar a 28ª rodada no G4. Para isso, terá que vencer o confronto de sábado, às 20h30, no estádio Germano Krüger, e antes contar com uma derrota do Grêmio diante do Vila Nova, nesta sexta-feira (2), em Porto Alegre. Neste cenário, os dois times ficariam com 44 pontos e o LEC assumiria a quarta posição, pois teria uma vitória a mais (12 a 11).





De postulante ao acesso, o Operário faz uma campanha muito ruim e já trocou de treinador uma vez. Começou o Brasileiro com Claudinei Oliveira e agora é dirigido por Matheus Costa. O time dos Campos Gerais não vence há cinco partidas e empatou as duas últimas. Tem a segunda pior defesa, com 34 gols sofridos, e marcou apenas 22 vezes em 27 jogos. Não balança as redes há três rodadas.





Em 18º, com 27 pontos, o Operário, para sair da zona do rebaixamento, terá que vencer o LEC e torcer por tropeços de Vila Nova e Brusque, que enfrenta o Vasco, em Santa Catarina.





