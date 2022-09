Londrina EC, um time que acredita até o fim

Se tem um termo que caracteriza o Londrina nesta Série B é acreditar. O Alviceleste tem demonstrado até aqui uma persistência muito grande em busca do resultado e levado ao pé da letra aquela máxima do futebol de que "o jogo só acaba quando termina".





Esta marca voltou a aparecer na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, na terça-feira (30), no estádio do Café. Quando o jogo caminhava para um amargo 0 a 0, o Tubarão buscou o gol com Alan Ruschel, aos 45 minutos do segundo tempo, e comemorou os três pontos, que deixaram o time na cola do G4. O LEC é o quinto colocado, com 41 pontos.

Em outras três oportunidades esta história se repetiu no Café. Na quinta rodada, o Londrina perdia de virada para o Vila Nova por 2 a 1 e foi buscar o empate aos 48 minutos com o capitão João Paulo, mesmo jogando com um a menos, já que o lateral Watson havia sido expulso no início da segunda etapa.





Situação semelhante o LEC viveu na 11ª rodada, diante do Tombense. O Alviceleste saiu atrás do placar, perdeu o volante Jhonny Lucas expulso no fim do primeiro tempo, mas teve forças para empatar aos 46 do segundo tempo, com gol do atacante Matheus Lucas.





Diante do Bahia, na 25ª rodada, o LEC perdia até os 50 minutos, quando Gabriel Santos deixou tudo igual no último lance da partida. O Londrina provou do próprio veneno no duelo com o líder Cruzeiro, na 23ª rodada. O Tubarão vencia até os 39 minutos do segundo tempo e em 10 minutos tomou dois gols, sendo o da derrota aos 49 minutos.





