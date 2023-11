Londrina EC e SM discutem pendências para rescisão da parceria

O Londrina EC e a SM Sports negociam alguns acordos para poderem sacramentar o fim da parceria no futebol do clube. A decisão da diretoria executiva do LEC de romper o contrato, que tem validade até o fim de 2025, já foi comunicada ao gestor Sérgio Malucelli e o destrate deve ser oficializado nos próximos dias.





Diversas reuniões têm acontecido entre o presidente Getúlio Castilho e Malucelli. Os pontos principais que precisam ser alinhados são as dívidas acumuladas pela SM nos últimos anos, os recursos da Liga Forte de Futebol, o uso do CT e a montagem do elenco para o Campeonato Paranaense do ano que vem. Os dois lados têm afirmado que a intenção é fazer um rompimento de forma amigável para que o clube não seja prejudicado.



Publicidade

Publicidade