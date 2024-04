Geferson, lateral-esquerdo, é o novo contratado do Londrina EC

O lateral-esquerdo Geferson é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O atleta de 29 anos vem para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.





Natural de Lauro de Freitas-BA, iniciou a carreira no Internacional-RS, onde subiu para o profissional. Em 2015, foi convocado para a disputa da Copa América pela Seleção Brasileira. Depois de três temporadas, foi emprestado ao Vitória-BA.

Na temporada 2017/18, chegou ao CSKA Sofia, da Bulgária, em que ficou por seis temporadas. Em 2024, voltou ao futebol brasileiro no Paysandu.





GEFERSON, lateral-esquerdo

Nome completo: Geferson Cerqueira Teles

Data de nascimento: 13/05/1994 (29 anos)

Cidade que nasceu: Lauro de Freitas-BA

Altura: 1,81m

Dominância: Canhoto

Instagram: @gefersonteles

Clubes como profissional:





2024: Londrina

2024: Paysandu

2023: CSKA Sofia-BUL

2022: CSKA Sofia-BUL

2021: CSKA Sofia-BUL

2020: CSKA Sofia-BUL

2019: CSKA Sofia-BUL

2018: CSKA Sofia-BUL

2017: CSKA Sofia-BUL

2017: Vitória

2016: Internacional

2015: Internacional

2014: Internacional (base)