Londrina EC estreia no Estádio do Café nesta quinta-feira e busca primeira vitória no Paranaense

Depois de passar no teste inicial e fracassar no segundo jogo, o Londrina estreia na temporada jogando no estádio do Café nesta quinta-feira (25), diante do Coritiba, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, e busca a sua primeira vitória no Estadual. A partida começa às 20h30.







Com apenas 15 dias de preparação, o LEC segurou um 0 a 0 com o Operário em Ponta Grossa e deixou boa impressão. No entanto, na rodada seguinte fez um jogo ruim em Cianorte e perdeu por 1 a 0. Agora, perante a torcida fica a expectativa para saber qual será a produção da equipe contra um dos favoritos ao título.

"Diante de todo o cenário, do contexto da tabela, do tempo de trabalho ninguém esperava que fôssemos apresentar o melhor futebol logo de início. Não queremos estar desconfortáveis na tabela de maneira alguma e esperávamos vencer na última rodada, mas acreditamos que teremos uma boa performance no Estadual", afirmou o executivo de futebol, Paulo Assis.





Será o primeiro contato do time com a torcida após todas as transformações que o clube sofreu desde o fim do ano passado. Com a saída da SM Sports, a chegada da Squadra Sports, a transformação do LEC em SAF e a reformulação do elenco e da comissão técnica.

"É muito desafiador depois de dois jogos fora, estrear contra um dos maiores rivais, de uma camisa pesada. Mas a expectativa é positiva, de termos um bom jogo, estreia em casa neste momento de reaproximação com o torcedor, expectativa de um público muito bom também. Queremos convidar a torcida porque ela será muito importante neste momento de reconstrução do clube", frisou Assis.





