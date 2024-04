Londrina EC fica no 1 a 1 com o Confiança em estreia na Série C

O Londrina estreou com empate na Série C do Brasileiro ao ficar no 1 a 1 com o Confiança, na noite desta segunda-feira (22), na Arena Batistão, em Aracaju. O Tubarão saiu na frente com gol do zagueiro Davi, mas ficou com um a menos após a expulsão do lateral Maurício e cedeu o empate no segundo tempo. O LEC agora estreia no estádio do Café, no domingo (29), às 16h30, contra o Ypiranga (RS).





O técnico Emerson Ávila abriu mão do esquema com três zagueiros e escalou o LEC com três atacantes. Dos reforços contratados, sete começaram a partida como titulares. O primeiro tempo foi bastante disputado e equilibrado. No entanto, ofensivamente os times produziram pouco e os goleiros praticamente não trabalharam.

O Londrina teve dois bons momentos de ataque. Aos 14 minutos, Rafael Longuine lançou para Daniel Amorim. O centroavante tentou driblar o goleiro Jeferson Souza e não conseguiu concluir. No último lance da primeira etapa, o Alviceleste quase marcou.





Após falta levantada na área, Amorim finalizou no travessão. Os jogadores do LEC pediram gol, mas o auxiliar marcou impedimento do atacante do Tubarão e o lance foi invalidado. Na Série C, não há o árbitro de vídeo.





O Londrina abriu o placar logo aos dois minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Rafael Longuine, o goleiro Jeferson saiu mal, João Maistro testou no travessão e no rebote o zagueiro Davi, dentro da pequena área, mandou para o fundo das redes.





