Londrina EC ganha a terceira seguida; Maringá vence a primeira

O Londrina se isolou na liderança do Campeonato Paranaense ao vencer o Azuriz por 1 a 0, na noite deste sábado (29), no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. O gol da vitória foi marcado pelo capitão João Paulo cobrando pênalti aos 34 minutos do segundo tempo.

Foi a terceira vitória seguida do Alviceleste que agora soma nove pontos e se mantém com 100% de aproveitamento no Estadual. O Tubarão pode ser alcançado na liderança por FC Cascavel e Operário que entram em campo no domingo (30).

