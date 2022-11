Londrina EC herda vaga e vai jogar a Copa do Brasil 2023

O Londrina Esporte Clube herdou a vaga do Athletico e estará na disputa da Copa do Brasil em 2023. A competição está prevista para começar no dia 22 de fevereiro e, novamente, vai distribuir cotas milionárias aos participantes. Com a classificação assegurada, o Tubarão terá calendário cheio na próxima temporada, já que vai disputar também o Paranaense e a Série B.





O LEC se garantiu no torneio em razão da classificação do Athletico para a Libertadores, via Campeonato Brasileiro. Os clubes que disputam a competição continental entram na Copa do Brasil apenas na terceira fase. Com isso, o rubro-negro deixou em aberto a vaga conquistada no Campeonato Paranaense, em que foi vice-campeão. Como quinto colocado no Estadual, o Alviceleste herdou a vaga atleticana. Também se classificaram pelo Paranaense o Coritiba (campeão), Operário e Maringá, que foram semifinalistas. Este ano o futebol paranaense teve sete representantes na competição e terá cinco em 2023.



Será a 15ª participação do Londrina na Copa do Brasil, a nona na gestão SM Sports. Depois de um hiato de alguns anos, o LEC voltou à competição em 2014 e a disputou de forma ininterrupta até 2020. No ano seguinte ficou de fora e voltou a jogar em 2022, quando foi eliminado logo na estreia para o Ceilândia (DF).







