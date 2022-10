Londrina EC inaugura exposição em shopping da zona norte

O Londrina inaugura na noite desta quinta-feira (6) a Exposição Londrina Esporte Clube no Londrina Norte Shopping. A amostra traz um pouco da história de 66 anos do Tubarão. O evento inaugural está marcado para às 19h.







Os apaixonados pelo LEC terão a oportunidade de conhecer fatos curiosos, ver troféus de conquistas históricas e peças alusivas ao clube e que ficam expostas no Memorial Edson Henrique dos Santos, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias).





O torcedor que for prestigiar a inauguração poderá participar de sorteios de brindes e acessórios do clube. Haverá também venda de ingressos para a partida Londrina x Grêmio, no sábado (8), às 16h30, no estádio do Café, pela 34ª rodada da Série B.