Londrina EC marca no fim, vence o CRB e cola no G4

O Londrina não desistiu e foi recompensado novamente com um gol no fim para vencer o CRB por 1 a 0, na noite de terça-feira (30), no estádio do Café, pela 27ª rodada e colar no G4 da Série B. O gol salvador foi marcado pelo lateral Alan Ruschel aos 45 minutos do segundo tempo.





Com a vitória, o Tubarão chega aos 41 pontos e fica a um do Vasco, que entra em campo nesta quarta-feira (31) para enfrentar o Guarani, em São Januário. A vitória foi muito comemorada pelo time e torcida e quebrou um jejum de três jogos sem ganhar no Café. O LEC volta a campo agora no sábado (3) para enfrentar o desesperado Operário, em Ponta Grossa.

Adilson Batista escalou o Londrina ofensivo e escolheu o atacante Gabriel Santos para substituir o volante João Paulo, suspenso. O Tubarão iniciou o jogo com marcação adiantada e dificultando muito a saída de bola do CRB.





Com isso, teve volume ofensivo, sobretudo pelo lado direito com Jeferson, Caprini e Leandrinho. A pressão surtiu efeito e o Tubarão chegou a abrir o placar aos 24 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Vilar desviou e Mandaca mandou para a rede. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro marcou mão do zagueiro alviceleste e anulou o gol.





O LEC seguiu melhor e poderia ter marcado em duas finalizações de Douglas Coutinho dentro da área. Na primeira, a bola foi desviada pelo veterano zagueiro Gum, que salvou o gol alviceleste, e a segunda foi pela linha de fundo. O CRB pouco se arriscou no ataque, só chegou em lances de bolas paradas e o Londrina merecia sorte melhor na primeira etapa.





