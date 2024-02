Londrina EC perde no Café e afunda no Paranaense

O Londrina decepcionou a torcida ao perder para o Galo Maringá por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (31), no estádio do Café, e entrar na zona do rebaixamento do Campeonato Paranaense. O Tubarão sofreu um apagão nos cinco minutos iniciais, sofreu dois gols, pressionou, mas não conseguiu reagir.





Foi a primeira derrota dentro de casa e a segunda no Estadual. Após cinco rodadas, o LEC ainda não venceu e soma apenas três pontos. O Alviceleste foi ultrapassado pelo próprio Galo Maringá, que até então era o lanterna do campeonato com um ponto. O Galo sobe na classificação e mandou o Londrina para a penúltima colocação. Faltando seis rodadas para o término da primeira fase, o Alviceleste já chega pressionado para tentar reverter a situação e volta a campo no sábado (3), no estádio Olímpico, para enfrentar o FC Cascavel.

Publicidade

Publicidade





O Londrina começou o jogo dormindo e quando acordou já perdia por 2 a 0. Em duas jogadas rápidas o Galo Maringá abriu o placar logo aos 40 segundos com o atacante Marcelinho, ex-LEC, após cruzamento de Bruninho. Aos cinco, o time da Cidade Canção aumentou. Marcelinho cruzou da direita e Bruninho apareceu do outro lado para mandar para o fundo das redes, após saída errada do goleiro Gabriel Félix.







CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: