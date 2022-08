Pela primeira vez na Série B, Adilson pode repetir escalação do LEC

O técnico Adilson Batista finalmente poderá repetir a escalação do Londrina EC em dois jogos seguidos na Série B. Sem desfalques, o treinador deve mandar a campo o mesmo time que venceu o Novorizontino para o confronto com o Cruzeiro, nesta terça-feira (9), no estádio do Café, às 21h, pela 23ª rodada do Brasileiro.

Em 22 rodadas disputadas até aqui, o LEC teve 22 formações diferentes em razão de diversos problemas como contusão, suspensão e opções técnicas e táticas do treinador. Neste momento, no entanto, todos que atuaram no interior paulista estão à disposição.





Além disso, o LEC fez um bom jogo na vitória por 1 a 0, e novidades como o lateral Jeferson, que fez a sua estreia, e o volante Mandaca, escolhido para substituir Jhonny Lucas, foram bem.





Com isso, o Londrina deve ir a campo com Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Gustavo Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca e Gegê; Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho.





Com a vitória no interior paulista, o Londrina subiu para a quinta colocação, com 33 pontos. O Cruzeiro, que venceu o Tombense na última rodada por 2 a 0, segue tranquilo na liderança da Série B, com 49 pontos. No primeiro turno, no Mineirão, o time mineiro venceu por 1 a 0.

O Londrina oficializou nesta segunda-feira (8) mais dois reforços para a sequência da Série B. LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA.