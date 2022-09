Londrina EC se afasta do G4 após empate com Tombense e goleada do Vasco

O Londrina perdeu a chance de seguir colado no G4 da Série B ao empatar por 1 a 1 com o Tombense, na noite de sexta-feira (16), em Muriaé (MG), pela 30ª rodada. O Tubarão foi a 45 pontos e está três atrás do Vasco, que goleou o Náutico por 4 a 1, e subiu para 48. Já o Grêmio perdeu para o Novorizontino por 2 a 0 e se mantém em terceiro, com 50 pontos.





O Alviceleste fez bom primeiro tempo e abriu o placar com o prata da casa Danilo Peu. No entanto, recuou no segundo tempo e sofreu o empate aos 39 minutos do segundo tempo. O Tubarão volta a campo na sexta-feira (23) para enfrentar a Ponte Preta, no estádio do Café.





Apesar da péssima condição do gramado, bastante encharcado, o Londrina começou bem o jogo, marcando alto, com posse de bola e sem correr riscos defensivos. Deu resultado a marcação pressão aos 18 minutos.

O LEC forçou o erro na saída de bola do zagueiro Roger Carvalho. Caprini roubou, acionou Gegê, que deu um lindo passe para Danilo Peu. O garoto bateu com categoria cruzado no canto esquerdo e fez o seu primeiro gol na Série B, no seu primeiro jogo como titular.





