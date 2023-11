Londrina EC se despede da Série B com vitória sobre o Botafogo-SP

Os jovens do Londrina, que foram a base do time neste sábado (25), deram conta do recado e garantiram ao time se despedir da Série B do Brasileiro com o mínimo de dignidade. Em jogo que não valia nada para os dois clubes e também não mexia com a tabela, o LEC venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo. O gol saiu de William Barbio, no segundo tempo.





Já rebaixado para a Série C do ano que vem, o Tubarão terminou a segunda divisão nacional na penúltima colocação, com 31 pontos. Ao longo de 38 rodadas foram apenas sete triunfos, dez igualdades e 21 derrotas, um aproveitamento de 27%, somente 3% a mais que o lanterna ABC. O Alviceleste marcou 31 gols e sofreu 58, a defesa mais vazada.

O derradeiro jogo no campeonato teve um primeiro tempo morno. Os donos da casa pressionaram e até marcaram, no entanto, em lance com impedimento, com o gol sendo anulado. Neneca apareceu bem para evitar o ímpeto de Édson Cariús e Toró. O Londrina chegou com perigo apenas uma vez, com Brandão, aos 37 minutos, mas a bola parou em Matheus Albino.





A volta do intervalo foi mais movimentada e quem se deu bem foi o Tubarão. Aos 14 minutos, William Barbio cobrou falta na medida e fez um golaço, abrindo o placar. O goleiro Neneca, um dos destaques, defendeu chute de William e Édson Cariús. O Tubarão teve oportunidade de aumentar a vantagem com Garraty e Peu, porém, os dois desperdiçaram e Matheus Albino também fez bom trabalho.





