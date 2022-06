Londrina EC tem nova chance para acabar com jejum fora de casa

A vida de visitante do Londrina em 2022 não está nada fácil. O clube acumula apenas uma vitória fora de casa na temporada e terá contra a Ponte Preta, no sábado (11), mais uma chance de acabar com um longo jejum. O jogo, válido pela 12ª rodada da Série B, será às 16h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





No ano, foram 11 partidas longe do estádio do Café. A única vitória foi logo na primeira aparição como visitante, ao passar pelo Azuriz, na terceira rodada do Campeonato Paranaense, no fim do mês de janeiro. Vitória por 1 a 0, gol do capitão João Paulo, cobrando pênalti.

Continua depois da publicidade





De lá para cá, foram mais 10 partidas pelo Estadual, Copa do Brasil e Série B. São oito derrotas e dois empates. No Brasileiro, a situação se repete e o Tubarão é o pior visitante e o único que não somou sequer um ponto até aqui longe dos seus domínios. O Alviceleste perdeu para Criciúma, Cruzeiro, Bahia e CRB. Sofreu sete gols e não marcou nenhum.





O desempenho ruim fora de casa se reflete na tabela. Com 12 pontos, todos conquistados no estádio do Café, o LEC é apenas o 14º colocado, com 12 pontos e 40% de aproveitamento. Se fosse considerar somente o desempenho como mandante, o Londrina seria o quinto colocado, com 66%, ficando atrás apenas de Bahia, Cruzeiro, Vasco e Sport, que atualmente estão no G4.





A Ponte Preta, que tem os mesmos 12 pontos do LEC, mas com um jogo a mais - 11 a 10 -, faz campanha apenas mediana jogando no Majestoso. Em cinco partidas, a Macaca tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 53%, que a coloca em 14º lugar entre os 20 participantes.

Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.