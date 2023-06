Londrina EC vai em busca reabilitação no Maranhão

Com a necessidade de voltar a pontuar, o Londrina busca a sua reabilitação na Série B nesta quarta-feira (7) em São Luís. Em um confronto direto na parte de baixo da tabela, o Tubarão encara o Sampaio Corrêa, às 19h, no estádio Castelão, pela 11ª rodada do Brasileiro.





Ameaçado pela zona do rebaixamento, o Alviceleste chega pressionado após três derrotas seguidas. Mesmo após a segunda troca de comando na competição, o Londrina apresentou os mesmos problemas na estreia de PC Gusmão e perdeu para o Sport por 2 a 1. Em 14º, com 10 pontos, o Tubarão pode terminar a rodada entre os quatro últimos, em caso de um novo revés e de uma combinação de resultados.

É o segundo pior início de Série B do LEC desde que o time voltou a competição em 2016. Os 33% de aproveitamento nas 10 primeiras rodadas desta temporada só ficam à frente da campanha de 2021, quando o Alviceleste somou apenas sete pontos nos 10 jogos iniciais. Naquele ano, o Londrina só escaparia da queda para a Série C na última rodada.





Querendo construir uma trajetória diferente agora, o LEC sabe que é preciso voltar a vencer. E a meta passa a ser pontuar contra adversários diretos, já que contra os ponteiros da competição o time tem fracassado. Das seis derrotas sofridas até aqui, quatro foram para rivais que estão na parte de cima da tabela: Vitória, Sport, Ceará e Atlético-GO. Já as vitórias foram conquistadas contra ABC e Tombense, os dois últimos colocados, e a Ponte Preta, que aparece em 15º.





Neste cenário, o Sampaio Corrêa se enquadra no perfil de rival direto. O time maranhense é o 12º, com 12 pontos, e vem de derrota na última rodada fora de casa para o Vila Nova por 3 a 0.





