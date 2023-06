Em pior sequência na Série B, Londrina EC terá confronto direto com Sampaio Corrêa

No seu pior momento até aqui na Série B, o Londrina terá um confronto direto na terça-feira (7) em busca da reabilitação na competição. O adversário será o Sampaio Corrêa, que tem dois pontos a mais que o Tubarão e que também vem de derrota no Brasileiro. O jogo, pela 11ª rodada, será às 19h, no estádio Castelão, em São Luís. A delegação alviceleste embarcou na manhã desta terça-feira para o Maranhão.







As três derrotas seguidas deixaram o LEC próximo da zona do rebaixamento. Com 10 pontos, em 14º, o Alviceleste tem apenas dois pontos a mais que o CRB, 17º colocado. O Sampaio aparece em 12º, com 12. A atual sequência negativa superou o desempenho entre a segunda e quarta rodadas, com duas derrotas e um empate. O time viu ainda a sequência aumentar com o revés por 2 a 1 para o Atlético-GO, na quinta rodada, que resultou na demissão do técnico Alexandre Gallo.



Em caso de vitória no Maranhão, o LEC pode subir até duas posições. Já um novo tropeço pode levar o Tubarão para a zona do rebaixamento, caso CRB, Chapecoense e Ponte Preta vençam na rodada. "A Série B é muito equilibrada e conheço bem o Márcio (Fernandes), já trabalhei com ele. Sabemos do potencial que tem o Sampaio e precisamos inibir o que eles têm de positivo e usar aquilo que temos de melhor", frisou o técnico PC Gusmão. "Não podemos perder o equilíbrio dentro do jogo e a ambição de vencer".





Márcio Fernandes, que comandou o Londrina na volta à Série B em 2020, assumiu recentemente o Sampaio Corrêa. Dirigiu a Bolívia Querida em cinco jogos, com duas vitórias, duas derrotas e um empate. Na última rodada, perdeu em Goiânia para o Vila Nova por 3 a 0.





