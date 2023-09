Londrina EC volta à final do Paranaense sub-20 após quatro anos

O Londrina está de volta a uma decisão do Campeonato Paranaense sub-20 depois de quatro anos. Na tarde desta segunda-feira (25), o Tubarãozinho venceu o Patriotas por 3 a 0, em jogo realizado no CT da SM Sports, pela semifinal. Na partida de ida, em Curitiba, houve empate por 1 a 1.





O LEC vai enfrentar o Coritiba, que eliminou o Athletico na outra semifinal com duas vitórias, na grande decisão. A primeira partida terá mando do LEC e o jogo da volta ocorre na capital. As datas ainda não foram confirmadas pela Federação Paranaense. Na última vez que o Alviceleste esteve na decisão da competição, em 2019, também encarou o Coxa e acabou se sagrando campeão. A vaga na final do Estadual garante ao LEC presença na Copa São Paulo e também na Copa do Brasil no próximo ano.

O Londrina foi superior durante toda a partida e abriu o placar com o artilheiro Brandão, aos 40 minutos do primeiro tempo. Foi o 19º gol do centroavante no Paranaense. No segundo tempo, Juninho e Lauan completaram a vitória alviceleste.





"Sabíamos da qualidade deste elenco desde o início do trabalho e, por isso, sabíamos onde podíamos chegar. É um grupo muito humilde e que foi galgando objetivo por objetivo e chega a esta final de forma merecida. Agora é comemorar, mas a partir de amanhã pensar na final e buscar este título mais uma vez", frisou o técnico Márcio Santos.