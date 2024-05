Londrina faz 2 a 0 no ABC e conquista primeira vitória na Série C

Após quatro jogos o Londrina , finalmente, desencantou na Série C. Jogando em Alagoas, o LEC garantiu a vitória ao fazer 2 a 0 em cima do ABC, de Roberto Fonseca, na noite deste sábado (11). A rodada só acaba na segunda-feira (13), mas o triunfo já tirou o Tubarão de perto da zona rebaixamento. A equipe agora soma cinco pontos. O próximo duelo é domingo (19), às 16h30, contra o São Bernardo, no estádio do Café.