Londrina EC reencontra Fonseca e vai em busca da primeira vitória na Série C

Ainda sem vencer e pressionado pela tabela da Série C após três rodadas, o Londrina busca a sua primeira vitória no Brasileiro neste sábado (11) contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, às 19h30. O Tubarão tentará recuperar fora de casa os pontos perdidos no estádio do Café e vai reencontrar o técnico Roberto Fonseca.





Com apenas 22% de aproveitamento, o LEC tropeçou em casa nos dois últimos jogos e somou somente um ponto contra Ypiranga e CSA. O desempenho ruim diante da torcida obriga o Alviceleste a vencer fora sob o risco de fechar a quarta rodada na zona do rebaixamento. O Tubarão é o 13º, com dois pontos, e o ABC aparece em 15º, com um.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Pelo retrospecto atual do ABC como mandante, o torcedor pode acreditar em uma vitória alviceleste. O time potiguar não vence no Frasqueirão desde fevereiro: são seis empates e duas derrotas.





Distante quatro pontos do G8 - a zona de classificação para a próxima fase -, o LEC sabe que só uma sequência positiva de resultados o levará para a parte de cima da classificação.





O técnico Emerson Ávila viu evolução na equipe na última partida, no 2 a 2 com o CSA, e pediu paciência e o apoio do torcedor apesar do início decepcionante. O treinador ganhou mais uma opção ao longo da semana. O lateral-esquerdo Caio Roque foi anunciado na quinta-feira e já pode estrear. A falta de opções para o setor tem sido um problema do time desde o Campeonato Paranaense.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.